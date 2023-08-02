Tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Öldürülen gencin babası adliyeye sevk edildi

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat ve inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi. Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in tartışmasıyla sekteye uğradı.

20 YILLIK DOSTLUĞA İLK DARBEYİ HİLTİ VURDU

Murat Özer, geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili tekele gelince Mehmet makinenın 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı. Baba Erzen, kavgayı ayırmaya çalışsa da Murat Özer ayağından vuruldu. Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. İddiaya göre; Erzen ailesi, Özer ailesine bir kan parası vermedi ancak yaklaşık 500 bin liralık PVC alacakları silindi.

OĞLU ÖLDÜ

Konunun kapanınca ticari ilişkiler devam etti. Öte yandan Erzen, Özer'lerden demir alıyor, ödemelerini de düzenli yapıyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayınca yaklaşık 600 bin liralık borcunu ödeyemedi. 20 yıllık ticari dostlukları dolayısıyla hukuki bir süreç beklemeyen Erzen, borcunu ödeyeceğini söylediyse de şirkete ulaşan haciz kararıyla çılgına döndü.

Öfkesine yenilen Erzen, sosyal medyada Özer ailesini etiketleyerek haciz kararı belgesini paylaşıp "20 yıllık ticarete bu sığar mı? Bu adilik değil mi? Haciz de nereden çıktı. Biz borcumuzun arkasındayız" yazdı. Bu paylaşımın üzerine Özer kardeşler çocuklarını alarak tekeli bastı. Saldırıda Yunus Emre Erzen, hayatını kaybetti.

BABA ADLİ KONTROLLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; İki aile arasındaki husumet devam ederken Mehmet Erzen'in, Murat Özer'i ayağından vurduğu olayla ilgili ifadesi alındı. Savcılık baba Cantürk Erzen, adli kontrol altına alınması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Cantürk'ün oğlunu, Murat'ı Özer'i vurması için azmettirdiği ifade edildi.