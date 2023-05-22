14 Mayıs günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir yenilgi aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkardı. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'nin idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KOVDU

Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi.



Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti.

Belediyenin depremzedeleri kovmasının ardından acı olaya birçok siyasi ve vatandaş tarafından sert tepki gösterildi.

CHP'Lİ BELEDİYE ÖNCE KOVDU SONRA AŞAĞILADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li belediyenin kovduğu depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında depremzedeler yaşadıkları vicdansızlığı anlattı.

"SİZ HAYATINIZDA BUNLARI MI GÖRDÜNÜZ?"



CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından ağır sözlere maruz kaldıklarını anlatan bir depremzede, kendilerine "Size bu kahveleri kim getirecek başka.



Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?