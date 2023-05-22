Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yeni skandal! Depremzedeleri aşağıladılar: Hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs günü hezimete uğramıştı. CHP'nin yönettiği belediyeler ise mağlubiyetin hıncını depremzedelerden çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medyada depremzedelere karşı hakaretler yağdırılırken; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de depremzedeleri sokağa attı. Aynı belediyede bir skandal daha yaşandığı ortaya çıktı. Afetzedeler, belediye çalışanlarının kendilerini, 'Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?' diyerek aşağıladıklarını söyledi.