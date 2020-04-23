Tekirdağ iftar ve sahur vakitleri, akşam ezanı saat kaçta? Diyanet Tekirdağ 2020 iftar ve sahur saatleri Ramazan imsakiyesi

23 Nisan 2020 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 23:01

Tekirdağ Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar, 2020 Tekirdağ iftar ve sahur saatleri hakkında araştırma yapıyor. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayında oruç tutanların merak ettiği Tekirdağ iftar vakti ve akşam ezanı saati araştırılan konulardan bir tanesi. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlayacak Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilecek. Tekirdağ iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı.

Mübarek Ramazan ayında oruç tutan müminler, sahur ve iftar için sofraya oturacaklar. Bu nedenle iftar vakti, sahur vakti ve akşam ezanı saatleri yakından takip ediliyor. Bu yıl Nisan ayında başlayan 2020 Ramazan ayı her yıl 11 gün geriye gitmektedir. Özellikle son 10 yıldır yaz mevsimine yakın dönemlere rastlamış olan oruç ayı yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru gelmektedir. Miladi yıla göre Kameri (Hicri) yılın 11 gün eksiden ya da bir başka deyişle geriden başlaması nedeniyle her yıl başlangıç tarihi değişmektedir. Bu durum aynı zamanda yılın her döneminde oruç tutulmasına da vesile olur.

Tekirdağ ilinde yaşayan vatandaşlar da Tekirdağ iftar vakti ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Tekirdağ için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2020 Tekirdağ iftar, sahur ve imsak vakitleri Ramazan imsakiyesi!

TEKİRDAĞ 2020 İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Tekirdağ'da 04:35'e kadar gerçekleşecek.

TEKİRDAĞ'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Tekirdağ'da ilk iftar vakti 20:06'da gerçekleşecek.

RAMAZANDA OKUNACAK EN FAZİLETLİ DUA VE TESBİH ZİKİRLERİ

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih ( Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)