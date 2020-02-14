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Güncel

Tekirdağ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

14 Şubat 2020 Cuma12:04 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:04

Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde 13 ilde eş zamanlı olarak 25 zanlıyı yakalamak üzere FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında astsubay, uzman çavuş, emekli askeri personel, kurum değişikliği yapmış astsubaylar, ve öğrenciler ile özel sektör çalışanlarının olduğu 25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Tekirdağ merkezli Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa olmak üzere 13 ilde şahısları yakalamak üzere operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar yakalanan 17 şahsın işlemlerine başlandığı öğrenildi. Diğer aranan 8 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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