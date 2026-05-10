İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton yoğunluğu nedeniyle deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Tekirdağ sahilinde denizin rengi değişti
ABONE OL

Şarköy ilçesi sahilinde denizin bazı bölümlerinde meydana gelen renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle birlikte plankton yoğunluğunda artış yaşandığını söyledi.

Mevsimsel değişimlerin deniz ekosisteminde çeşitli etkiler oluşturduğunu belirten Şirin, plankton olarak adlandırılan mikroskobik canlıların uygun koşullarda hızla çoğaldığını ifade etti.

Şirin, plankton türüne bağlı olarak deniz suyunun turuncu ve kahverengi tonlarına dönüşebildiğini kaydetti.

  • plankton yoğunluğu
  • Marmara Denizi
  • Tekirdağ sahili

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.