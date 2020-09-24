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Tekirdağ sahilinde erkek cesedi bulundu!

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:42
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Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında devriye gezen jandarma ekipleri sahil şeridinde bir cesetle karşılaştı. Karadeniz sahiline dalgaların getirdiği düşünülen cesetle ilgili Saray Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, olay yerine gelerek, jandarma olay yeri inceleme ekibiyle birlikte gerekli araştırmayı yaptı.

Olay yerinde yapılan araştırma ve incelemelerin ardından ölüm sebebi ve kimlik tespitinin yapılması için denizin kenarında bulunan ceset, Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilerek olay hakkında detaylı araştırmalar başlatıldı.

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