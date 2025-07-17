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Tekirdağ Şarköy'deki orman yangını kontrol altında!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İHA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
Tekirdağ Şarköy'deki orman yangını kontrol altında!
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz günü başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şarköy ilçesinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen yangının, görevlilerin kesintisiz ve yoğun çalışmaları sayesinde kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bölgedeki herhangi bir olumsuz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Açıklamada, "Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakâr itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Yangın bölgesinde tedbirlerin sürdüğü, bundan sonraki süreçte ise ormanların yeniden canlandırılması için topyekûn çalışma yapılacağı vurgulandı. Açıklamanın sonunda "Geçmiş olsun Tekirdağ. Geçmiş olsun Türkiye." ifadeleri yer aldı.

  • orman yangını kontrol altında
  • Şarköy yangını
  • yangın kontrol altında

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