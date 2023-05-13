Tekirdağ seçim sonuçları: 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi Tekirdağ partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. 14 Mayıs 2023 Tekirdağ seçim sonuçları, yasakların kalmasıyla birlikte paylaşılacak. Peki Tekirdağ seçim sonuçları, Tekirdağ milletvekili seçimi sonucu, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Süleymanpaş cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Tekirdağ seçim sonuçları

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023



2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs'da gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Pazar günü 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olurken, milletvekilliği için 36 siyasi parti yarışacak. Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi partinin ne kadar oy aldığı belli olacak. İşte Tekirdağ seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Tekirdağ seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra; Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Ata İttifakı partileri yarışacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık oy oranları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star.com.tr seçim sayfasında yer alacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER: