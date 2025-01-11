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Bakanlıktan müsilaj denetimi! İki belediye ve 4 işletmeye ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Havzası'nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen denetimlerde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesti.

İHA11 Ocak 2025 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Bakanlıktan müsilaj denetimi! İki belediye ve 4 işletmeye ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE 4,3 MİLYON LİRA CEZA

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 lira idari ceza kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası'ndaki denetimleri devam ediyor.

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  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • müsilaj
  • denetim

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