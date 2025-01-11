Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE 4,3 MİLYON LİRA CEZA

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 lira idari ceza kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası'ndaki denetimleri devam ediyor.

Bakanlığımız ekiplerince Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim ve izleme çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda şu ana kadar 389 denetim gerçekleştirdik.



Marmara Denizi havzasında yürütülen müsilaj denetimlerinde çevre... pic.twitter.com/FIhkHYKMJI — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 11, 2025

Bakan Kurum'dan İBB'ye tepki: Herkes kendi işine odaklanmalıdır

7 ilin belediyesine gönderildi

Marmara Denizi'nde deniz kolonunda 5 ile 25 metre arasında müsilaj tespit edildi