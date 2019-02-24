25 Şubat Tekirdağ yarın okullar tatil mi Tekirdağ kar tatili var mı?

25 Şubat Pazartesi Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Tekirdağ kar tatili var mı? Tekirdağ Valiliği MEB açıklamaları ilde yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özellikle Marmara bölgesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatı olumsuz etkileniyor. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Peki, Tekirdağ’da yarın 25 Şubat okullar tatil mi? İşte yanıtı!

TEKİRDAĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (25 ŞUBAT PAZARTESİ)

Tekirdağ kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kar tatili olan iller ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Yağışın etkisini arttırdığı Çanakkale'de okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi. Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu bilgilerine göre kar yağışı pazartesi sabah saat 06.00'a kadar etkisini sürdürecek.

Ancak kar yağışının ilçelere göre değişiklik göstereceği ve bazı ilçelerde karla karışık yağmurlu bir şekilde devam edeceği için sabah saatlerinde karın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.

DOĞU ANADOLU’YA BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sabah sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 11, Bitlis'te 8, Hakkari'de 7, Van'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis ve Muş'ta ise 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.