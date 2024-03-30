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Tekirdağ'da 10 bin kişi bir arada orucunu açtı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen programda, 10 bin kişi bir arada orucunu açtı.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
Tekirdağ'da 10 bin kişi bir arada orucunu açtı
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Gönül Sofraları" iftar programı sahil dolgu alanda yapıldı.

İftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programlarını geleneksel hale getirdiklerini aktaran Uzunlar, ramazanın ilk günün bu yana yaklaşık 100 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturduklarını belirtti.

Ramazan boyunca vatandaşlarla iftar yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Uzunlar, "Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İftara katılanlara, iftar sofralarında emek harcayan belediye personelimize çok teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Gönül Sofraları'na destek olan hayırseverlere plaket verildi.

Programda müzik dinletisi sunuldu ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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