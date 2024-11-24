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Tekirdağ'da acı olaylar zinciri: Sıla bebekten sonra teyzesi...

Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde, Sıla bebeğin 27 yaşındaki teyzesi Elif Akyüz, 5 katlı bir binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

AA24 Kasım 2024 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Tekirdağ'da acı olaylar zinciri: Sıla bebekten sonra teyzesi...
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Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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