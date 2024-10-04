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Tekirdağ'da alkollü mekanda silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Muratlı'da içkili bir restoranda iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerilim kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavga kanlı bitti. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

IHA4 Ekim 2024 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Tekirdağ'da alkollü mekanda silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
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Kavga, akşam saat 22.55'te Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde içkili bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Semih K. adlı şüpheli şahıs, tartışma yaşadığı kişilere kurşun yağdırdı. İçkili restoran işletmecisi Hazar Erdem T. de silah çekerek Semih K.'nin yanındaki Mert Gülmez'e ateş açtı. Silahlı kavgada vücuduna kurşun isabet eden Hazar Erdem T. ve Şener G. adlı kişiler yaralanırken, olayı ayırmak istediği ileri sürülen Mert Gülmez ise göğsünden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mert Gülmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüpheli Semih K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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