Güncel

Tekirdağ'da alkollü sürücü su kanalına uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde virajı alamayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

30 Aralık 2025 Salı 01:25
Tekirdağ'da alkollü sürücü su kanalına uçtu: 1 yaralı
Kaza, Edirne Bulvarı üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sağlık Mahallesi istikametinden Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden B.Ö. idaresindeki otomobil, viraja girdiği sırada kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu.

Kaza sonrası hafif yaralanan B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Çorlu Bölge Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde, sürücü B.Ö.'nün 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

