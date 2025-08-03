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  • Tekirdağ'da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama: 2 can kaybı var
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Tekirdağ'da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama: 2 can kaybı var

Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü. Patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu.

İHA3 Ağustos 2025 Pazar 14:41 - Güncelleme:
Tekirdağ'da anestezi gazı üretilen fabrikada patlama: 2 can kaybı var
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde meydana geldi. Fabrika kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

  • fabrika patlaması
  • ölümlü kaza
  • Tekirdağ fabrika

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