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Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı

Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA26 Temmuz 2022 Salı 21:26 - Güncelleme:
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Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

İhbar üzerine kavgaya müdahale için giden bekçi Ogün Tayar silahla yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce 10, ardından 4 kişiyi daha gözaltına almıştı.

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