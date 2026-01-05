Tekirdağ'da bisiklet kazası... 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir çocuğun kullandığı bisikletin çarpması sonucu Y.R. adlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Y.R.'nin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.