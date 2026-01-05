İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0192
  • EURO
    50,4965
  • ALTIN
    6149.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tekirdağ'da bisiklet kazası... 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bisikletin çarptığı kadın yaralandı.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 21:57 - Güncelleme:
Tekirdağ'da bisiklet kazası... 1 yaralı
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir çocuğun kullandığı bisikletin çarpması sonucu Y.R. adlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Y.R.'nin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.