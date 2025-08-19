İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8934
  • EURO
    47,8384
  • ALTIN
    4396.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tekirdağ'da çetelere darbe: 11 tutuklama...

Tekirdağ'da sokak çeteleri ve torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, hap ve silah ele geçirildi. 11 şüpheli tutuklandı

İHA19 Ağustos 2025 Salı 13:15 - Güncelleme:
Tekirdağ'da çetelere darbe: 11 tutuklama...
ABONE OL

Tekirdağ'da sokak çeteleri ve torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, hap ve silah ele geçirilirken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 621,38 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 bin 313 adet uyuşturucu hap, 1 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi.

Sokak çetelerine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Tekirdağ operasyon
  • sokak çeteleri
  • uyuşturucu ele geçirme
  • tutuklama
  • silah
  • torbacı
  • hap
  • şüpheli tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.