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Tekirdağ'da çevre felaketine bakanlık geçit vermedi

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira ceza uygulandı.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Tekirdağ'da çevre felaketine bakanlık geçit vermedi
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Tekirdağ'da, Ocak 2019'dan bu yana, çevreyi kirleten 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira idari ceza kesildi, 240 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ocak 2019-Ağustos 2024'te çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı, mesai içi ve dışı saatlerde 10 bin 680 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

Hava ve su kirliliği ile diğer konularda yapılan denetimler sonucu, 1122 tesise 191 milyon 918 bin lira idari para cezası uygulandı, 240 tesisin faaliyetleri durduruldu.

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