İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0319
  • EURO
    52,903
  • ALTIN
    6793.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekirdağ'da çocuk doktorunu darbeden zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da çocuk doktorunu darbeden zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da görevi başında doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 16:11
ABONE OL

İddiaya göre, Ç.K. hastasıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine geldi.

Randevusuz muayene için ısrar ettiği ileri sürülen Ç.K. ile Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş tartıştı.

İkili arasındaki sözlü tartışma sırasında Ç.K, Ulaş'ı darbetti.

Diğer sağlık çalışanları, olaya müdahale edip durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ç.K. olay yerinden ayrıldı.

Darp raporu alan doktor tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Ç.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesince yapılan açıklamada, görev yapan doktorun hasta yakını tarafından darbedilerek, hakaret ve şiddete maruz kalması kınandı.

Saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastaların hayatını kurtarmak için canını dişine takan, adeta zamanla yarışan, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı ve tüm yetkililerden şiddetin son bulması için gerekli ve caydırıcı tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • doktor saldırı
  • Terkidağ tutuklama
  • zincirleme saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.