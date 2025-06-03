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Tekirdağ'da çöp depolama alanında yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

AA3 Haziran 2025 Salı 13:51 - Güncelleme:
Tekirdağ'da çöp depolama alanında yangın
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Tekirdağ yolu Karatepe mevkisinde bulunan enerji ve geri dönüşüm firmasına ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Ergene Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

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