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  • Tekirdağ'da çukura düşen otomobil sürücüsü tepki gösterdi: 4 aydır çukur hep aynı
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Tekirdağ'da çukura düşen otomobil sürücüsü tepki gösterdi: 4 aydır çukur hep aynı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 aydır onarılmadığı öne sürülen çukura bir otomobil düşerek maddi hasar gördü. Belediyeye tepki gösteren vatandaş, '4 aydır yazmadığımız, şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Şimdi de bu çukura aracımız düştü, zararımın karşılanmasını istiyorum' dedi.

IHA12 Ocak 2024 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Tekirdağ'da çukura düşen otomobil sürücüsü tepki gösterdi: 4 aydır çukur hep aynı
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Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak 2. Aralık'ta seyir halindeki otomobil, yol üzerindeki yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura daldı. Sürücü ise çukurdan bir türlü aracını çıkarmayı başaramadı. Otomobil, çağrılan çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak tamirciye götürüldü.

4 AYDIR ÇUKUR HEP AYNI

Otomobilinde maddi hasar meydana gelmesi nedeniyle aracının hareket kabiliyetini kaybettiğini ifade eden sürücü, "Burada devamlı araçlar çukur düşüyordu. Mahalle sakinleri tarafından bu durum belediyeye bildirilmesine rağmen bir türlü gelip yapılamadı. Araçlarımız hasar görüyor, bir an önce gelip bu çukurun kapatılmasını istiyoruz. Daha fazla vatandaşımız zarar görmesin, ayrıca bu hasar gören aracın zararının karşılanmasını istiyoruz. 4 aydır bu çukur böyle. Biz 3-4 aracı düşmekten kurtardık ama daha kötüsü yaşanmasın. Lütfen belediye ekipleri gelsin şu yolu yapsın" diyerek tepkisini ifade etti.

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