İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı tekneler karaya oturdu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı tekneler karaya oturdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 30 metre çekilirken, bazı tekneler de karaya oturdu. İlk kez denizin 30 metre çekildiğini belirten balıkçı Barış Kardeş, "İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Biz de önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz" dedi.
 
Denizin çekilmesiyle birlikte sahil bandındaki kaldırımın da çöktüğü belirtildi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uya, deniz çekilmesinin normal olduğunu belirterek, "Zaman zaman bu durum yaşanıyor. Vatandaşların herhangi bir  korku yaşamasın" dedi.

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TBMM'nin 29'uncu başkanı Şentop oldu

TBMM'nin 29'uncu başkanı Şentop oldu

Korkutan uyarı: Yeni bir DEAŞ oluşuyor

Korkutan uyarı: Yeni bir DEAŞ oluşuyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yazık! Doğru konuş

Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yazık! Doğru konuş

AB çatırdıyor: İngiltere'den sonra bir ülkede daha 'ayrılık' sesleri

AB çatırdıyor: İngiltere'den sonra bir ülkede daha 'ayrılık' sesleri

Gezi provokatörlerinin ihanet görüşmeleri ortaya çıktı

Gezi provokatörlerinin ihanet görüşmeleri ortaya çıktı

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı
 

POPÜLER HABERLER

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Akıl almaz görüntü! Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA