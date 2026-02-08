İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tekirdağ'da deniz ulaşımına sis engeli

Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Kentte, sisin yarına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 11:49 - Güncelleme:
Tekirdağ'da deniz ulaşımına sis engeli
ABONE OL

Tekirdağ'da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu AA muhabirine, sis nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini belirten Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda kalacak. Bu sürede ağ bakımı ve tamirat yaparak zaman geçiriyorlar." dedi.

Pehlivanoğlu, hava koşullarının normale dönmesinin ardından balıkçıların yeniden avlanmaya başlayacağını ifade etti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.