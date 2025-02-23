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''Doğal gaz kokusu'' paniğe neden oldu! Bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin çevresinden yayılan 'doğal gaz kokusu'nun nedeni araştırılıyor.

AA23 Şubat 2025 Pazar 07:28 - Güncelleme:
''Doğal gaz kokusu'' paniğe neden oldu! Bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi
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Ali Paşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinden "yoğun doğal gaz kokusu yayıldığını" belirten vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede bir süre çalışma yaptı.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, AA muhabirine, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşünülerek ekiplerin söz konusu alışveriş merkezinin doğal gaz hattını kestiğini söyledi.

Kokunun alışveriş merkezinden gelmediğinin belirlendiğini ifade eden Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil. Koku bir bölgede hissedildi." dedi.

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