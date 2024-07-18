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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1382 çift sahte marka terlik ele geçirildi

Tekirdağ'da polisin arama yaptığı iş yerinde ünlü markaların taklidi olan 1382 çift terlik ele geçirildi.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 15:49 - Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1382 çift sahte marka terlik ele geçirildi
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Tekirdağ'da polisin arama yaptığı iş yerinde ünlü markaların taklidi olan 1382 çift terlik ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli çalışmasında, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki iş yerinde, taklit ürünler bulunduğu belirlendi. Polisin iş yerinde yaptığı aramada ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 1382 çift terlik ele geçirildi. Taklit ürünlere el koyan polis, iş yeri sahibi M.D. ile iş yeri sorumlusu M.T. hakkında adli işlem başlattı.

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