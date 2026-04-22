  • Tekirdağ'da faciaya ramak kala: İşçi servisi alev aldı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikadan dönen işçileri taşıyan servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü Ömer T.'nin aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Yangın, yoldan geçen sürücüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 10:03
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gece saatlerinde yaşanan servis yangını korku dolu anlara neden oldu. Fabrikadan aldığı işçileri evlerine bırakmak üzere yola çıkan minibüsün motor bölümünden yükselen dumanlar, sürücünün hızlı refleksiyle büyük bir felakete dönüşmedi.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Olay, gece saatlerinde Edirne Bulvarı'nın Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fabrikadan aldığı işçileri bırakmak için yola çıkan Ömer T. idaresindeki 59 AIZ 862 plakalı servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Yoldan geçen araç sürücülerinin yangın tüpleriyle ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen Ergene İlçe Emniyet ve Çorlu Bölge Trafik ekipleri, güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Aracın ön kısmı zarar görürken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

  • servis yangını
  • Ergene
  • Tekirdağ
  • işçi servisi
  • araç yangını

