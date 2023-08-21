Tekirdağ'da feci kaza: Anne vefat etti, bebek ağır yaralı

Kaza, 02.45 sıralarında Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 59 AFF 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidinin bulunduğu kısımda beton bloğa çarptı.

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Yeşim Yarar Özsayın (36), olay yerinde hayatını kaybederken, bebeği K.Ö. ise ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ve bebek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Namık Kemal Üniversitesi'ne kaldırılan bebeğin tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.