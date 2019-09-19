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Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

  • AA
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Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia edilen S.C.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'nde gözaltına alındı.
 
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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