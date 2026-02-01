İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  • Tekirdağ'da fırtına etkisini gösterdi: Çatılar rüzgara dayanamadı
Güncel

Tekirdağ'da fırtına etkisini gösterdi: Çatılar rüzgara dayanamadı

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yeri ve evin çatısı uçtu.

1 Şubat 2026 Pazar 21:35
ABONE OL

Kentte şiddetli rüzgar, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçe merkezinde bir iş yerinin çatısı uçtu.

Çerkezköy ilçesinde de bir evin çatısından uçan parçalar yola savruldu.

Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısının uçtuğunu ve herhangi bir zararın oluşmadığını söyledi.

Bozkurter, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekiplerinin sahada olduğunu dile getirdi.

