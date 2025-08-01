İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2025 Cuma / 7 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6703
  • EURO
    46,3788
  • ALTIN
    4318.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekirdağ'da günler süren su krizi! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan: Bizim suçumuz ne?
Güncel

Tekirdağ'da günler süren su krizi! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan: Bizim suçumuz ne?

Yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. CHP'li belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, 'İstanbul'dan geliyoruz, burada yerimiz var. Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya?' ifadelerini kullandı. Öte yandan suya ulaşmak için bidonlarını alanlar uzun kuyruklara giriyor.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Tekirdağ'da günler süren su krizi! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye isyan: Bizim suçumuz ne?
ABONE OL

Tekirdağ'ın özellikle yazlıkçıların yoğun olarak bulunduğu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Kumbağ Mahallesi'nde bazı evlere su verilirken, birçok yazlıkçının evinde günlerdir damla akmıyor. Dereağzı Mahallesi'nde ise durum daha da kötü, çok sayıda evde hiç su olmadığı belirtiliyor.

"BİZE CEZA MI VERİYORSUNUZ?"

İstanbul'dan Kumbağ'a gelen Hasan İnkaya, susuzluk nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul'dan geliyoruz, burada yerimiz var. Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya? 6 gündür hiç suyumuz yok. 1, 2, 3, 4. katların hiçbirinde su yok. 15-20 gündür buradayım, 2-3 gün aktı ama bir daha gelmedi. O da yani bir saat, iki saat geldi, sonra yine gitti. 5-6 gündür hiç su yok. Çok mağduruz. 5 aile aynı durumda, belki 30-40 hane susuz."

KALICI ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Vatandaşlar, yaz aylarında artan nüfusa rağmen yeterli su altyapısının sağlanamamasından yakınıyor. Sık sık yaşanan kesintilerin artık kronik hale geldiğini belirten yazlıkçılar, yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Sular tankerlerle taşınsa da birçok kişi, bu yöntemin geçici ve yetersiz olduğunu savunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.