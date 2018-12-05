Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen Yaylagöne Muhtarı Akgül Ö'yü teknik takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, kaçak üretim olduğu tespit edilen 900 litre içki ve iki kaleşnikof tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.