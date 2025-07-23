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Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 4 ölü...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen kamyon sürücüsü E.A, gözaltına alındı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 4 ölü...
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A'nın yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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