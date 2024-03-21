Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

FECİ KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ'daki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ışıklı kavşağı dönmeye çalışan tıra minibüsün çarparak savrulduğu gözlendi.

ADALET BAKANI TUNÇ, TEKİRDAĞ'DAKİ TRAFİK KAZASI İÇİN 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğin bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." bilgisini verdi.

Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.