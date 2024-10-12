İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2024 Cumartesi / 9 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tekirdağ'da kaza: 2 ölü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, lokantanın bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mert Yangın (25) ile yanındaki Mehmet Burak Kaplan (24), hayatını kaybetti.

DHA12 Ekim 2024 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Tekirdağ'da kaza: 2 ölü
ABONE OL

Kaza, saat 04.00 sıralarında Saray ilçesi Güngörmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Yangın, kullandığı 59 AKE 377 plakalı hafif ticari aracın kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp lokantanın bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Yangın ile araçta bulunan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangın ile Kaplan'ın cansız bedenleri, Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.