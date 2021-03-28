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Tekirdağ'da korkunç cinayet! Çukur içerisinde başından vurulmuş kadın cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, başından tabancayla vurulmuş halde bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Mart 2021 Pazar 19:17 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 19:17
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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçe çıkışında boş bir tarlada açtıkları çukurda, tabancayla vurulmuş bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin, Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Yeter Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yapılan araştırma sonunda, Yılmaz'ın arkadaşı olduğu öne sürülen, ilçede çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Kemal. K ile oğlu Ali K. ile kepçe operatörü Ö.Ş. gözaltına alındı.

Kemal. K'nin, Yılmaz ile boş bir tarlada tartıştığı ve Yılmaz'ı tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra açtığı çukura gömdüğü iddia edildi. Daha sonra da tarlayı kepçe operatörüne düzelttirdiği öne sürüldü.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

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