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  • Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA30 Haziran 2026 Salı 10:02 - Güncelleme:
Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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Fatih Mahallesi'nde, nişan merasimi için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan E.A, A.A, B.A, Ş.A, E.A. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden E.A, A.A. ve B.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- OLAY

İki gün önce Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda ise 78 mermi, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca bulunmuştu.

  • nişan kavgası
  • silahlı kavga
  • tutuklama

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