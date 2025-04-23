Tekirdağ'da okullara deprem tatili

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malul gazi personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan anneler, herhangi bir işleme gerek kalmadan idari izinli sayılacak. Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel bu uygulamanın dışında tutuldu.

Yetkililer, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.