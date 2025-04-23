İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2875
  • EURO
    43,427
  • ALTIN
    4055.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tekirdağ'da okullara deprem tatili

Marmara Denizi açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Tekirdağ'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
Tekirdağ'da okullara deprem tatili
ABONE OL

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malul gazi personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan anneler, herhangi bir işleme gerek kalmadan idari izinli sayılacak. Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel bu uygulamanın dışında tutuldu.

Yetkililer, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.