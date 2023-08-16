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Tekirdağ'da otomobil ile servis aracı çarpıştı: 13 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis aracıyla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Tekirdağ'da otomobil ile servis aracı çarpıştı: 13 yaralı
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Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 59 J 2139 plakalı servis aracı, E.G. yönetimindeki 34 HAR 874 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 11 işçi kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, sürücüler dahil toplamda 13 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada hafif yaralanan iki aracın sürücüsü olay yerinde ayakta ilk tedavileri yapıldıktan sonra ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kazanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri de kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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