Tekirdağ’da otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, Hayrabolu - Alpullu yolu üzeri Lahana Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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