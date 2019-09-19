Tekirdağ'da pencereden düşen bebek öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir yaşındaki bebek Mehmet Fatih Atal, Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta bulunan bir apartmandaki 6. kattaki evlerinin penceresinden düştü.
Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.