9 Aralık 2025 Salı
Güncel

Tekirdağ'da pes dedirten olay! Kaza sonrası sırra kadem bastı

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazada, sürücülerden biri aracını bırakıp, 'Ağabeyimi arayacağım' diyerek olay yerinden kaçtı.

İHA9 Aralık 2025 Salı 09:31 - Güncelleme:



Kaza, saat 00.15 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Cemal Gürsel Bulvarı'na geçiş yapan S.G. idaresindeki otomobile, yol kenarına yanaştığı sırada başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, S.G.'nin olay yerine polis çağıracağını söylemesi üzerine, kazaya karışan otomobilin sürücüsünün, "Ağabeyimi arayacağım" deyip olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

ARAÇ ÇEKİCİYE YÜKLENDİ

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerin ardından firar eden sürücünün kaza mahallinde bıraktığı otomobil, çekici vasıtasıyla kaldırılarak Yediemin Otoparkı'na konuldu.

POLİS ÇAĞIRILACAĞINI DUYUNCA ARABAYI BIRAKIP KAÇMIŞ

Kazayla ilgili konuşan sürücü S.G., "Ben arkadaşımı bırakacaktım yol kenarında yavaşladım. Sürücü araçtan indi, 'Tutanak tutalım, numarayı alayım, ben sizi arayacağım' dedi. Ben de ona dedim ki, 'Polis çağıracağım'. Sonra bize, 'Ağabeyimi arayacağım' dedi ama kaçmış. Arabayı da bize bıraktı" dedi.

