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Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu

Tekirdağ'ın üç ilçesinde eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

IHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymapaşa ilçesinin Aydoğdu, Çorlu'nun Hıdırağa ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyona dron ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 63 adet tüfek kartuşu, 175 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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