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  • Tekirdağ'da sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti
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Tekirdağ'da sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
Tekirdağ'da sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti
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Kentte iki gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın kıyıya yosun topladığını söyledi.

Yosunların herhangi bir zararının olmadığını belirten Tecer, "Yosunlar, çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Kıyılarda zaman zaman yaşanan bir durum." dedi.

Tecer, vatandaşların endişelenmesine ve korkmasına neden olacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum." diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı bulunmadığını ve zaman zaman böyle görüntülerle karşılaştıklarını belirtti.

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