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Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi daha öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 13:59 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 14:00
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İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Levent E, yaşamını yitirdi.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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