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Tekirdağ'da şoförlerden UKOME'ye protesto

Tekirdağ'da şoförler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle kontak kapatma eylemi yaptı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
Tekirdağ'da şoförlerden UKOME'ye protesto
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Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan şoförler, zaman zaman "Ulaşım istifa", "Başkan nerede?", "Esnafın ahı yerde kalmaz" sloganları attı.

Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şenol Turan, gazetecilere, esnafın tüm sorunlarını UKOME'ye taşıdıklarını söyledi.

Merkeze 2017 yılından itibaren iletilen sorunların yüzde 90'ının çözülmediğini öne süren Turan, "Çözüm ve çare bulunamamıştır. Şehrimiz büyümektedir ve 850 bin nüfus şu anda 1 milyon 250 bindir. Bu büyümeye karşılık Ulaşım Dairesi esnafımız hakkında çözüm ve çare bulamamıştır." diye konuştu.

Turan, sorunlarına çare bulunmadığından dolayı belediye önünde toplandıklarını belirterek, taleplerini ısrarla UKOME'ye bildiren esnafın çözüm beklediğini kaydetti.

Bir süre kontak kapatarak belediye civarında bekleyen şoförler, daha sonra araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

  • Tekirdağ
  • UKOME
  • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

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