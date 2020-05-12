Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı var mı? Tekirdağ Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı duyurusu

12 Mayıs 2020 Salı 19:08 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 19:08

Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 4 gün sokağa çıkma yasağının hangi illerde geçerli olduğu merak konusu oldu. Tekirdağ Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Daha önce seyahat yasağının kaldırıldığı 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı. Bu haber sonrası vatandaşlar Tekirdağ'da 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu araştırmaya başladı. Tekirdağ Valiliği'nden son dakika sokağa çıkma yasapı açıklaması yapıldı. Buna göre; Tekirdağ'da 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. İşte İşte sokağa çıkma yasağı kalkan iller ve Tekirdağ Valiliği'nden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması.

TEKİRDAĞ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Tekirdağ Valiliği; 16, 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını açıkladı.

Tekirdağ Valiliği, seyahat kısıtlamasının gece 00.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı. Valilik ayrıca, hafta sonunda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının Tekirdağ'da uygulanmayacağını açıkladı.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ AÇIKLADI!

Tekirdağ Valiliği, daha önce alınan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı dışında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Tekirdağ Valiliği'nin resmi sitesinden yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

'Kıymetli Tekirdağlı Hemşehrilerimiz;

11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.05.2020 tarih ve 7808 sayılı genelgesi uyarınca Tekirdağ İlinde ‘‘Şehir Giriş-Çıkış Kısıtlamaları’’ 11.05.2020 saat 24.00’dan itibaren kaldırılmıştır.

Bu kapsamda 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Büyükşehirlerde uygulanacak olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması da Tekirdağ ilinde uygulanmayacaktır. Buna bağlı olarak hafta içinde açık olan yerler, anılan tarihlerde de aynı kurallarla açık olabileceklerdir.

Tekirdağ İlinde Sokağa Çıkma Kısıtlamasının uygulanmayacak olması Koronavirüs yayılması tehdidinin geçtiği anlamına gelmemektedir.

Değerli hemşehrilerimizin kişisel hijyen, maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralına uymak suretiyle öncelikle kendilerini ve çevrelerini korumaları, Koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Karar kapsamında seyahat yasağı süren iller; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde seyahat yasağı devam edecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlık yerine Seyahat İzin Belgesi başvurularını e-Devlet alınabiliyor.

SEHAYAT YASAĞI 9 İLDE KALDIRILDI!

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen iller arası seyahat kısıtlaması 9 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla kaldırıldı. Peki hangi illerde seyahat yasakları kaldırıldı? İşte seyahat kısıtlamasında yasak kalkan iller...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı, 'Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı' şeklinde ifadeler kullanarak duyurdu.

Bu son dakika haberiyle seyahat yasağı kalkan il sayısı 16'ya yükseldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALDIRILDIĞI 9 İL!

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Daha önce de Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerine giriş çıkış yasağı kaldırılmıştı.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Karar kapsamında seyahat yasağı süren iller; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde seyahat yasağı devam edecek.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Şehirler arası seyahat yasağı corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez 3 Nisan günü uygulamaya konmuştu. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla; seyahat yasağının Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ için sona erdiğini açıkladı. Geçen hafta da Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay ve Malatya için şehirler arası seyahat yasağı kalkmıştı.

Seyahat yasağının 14 gün daha uzatıldığı şehirler ise şunlar: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlamsı” konulu genelge gönderdi

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulandığı belirtildi.

Genelgede, alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.