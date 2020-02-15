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Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi14:53 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:53

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolunun Karaevili köyü yakınlarında meydana geldi. Ayhan Çömez’in kullandığı 59 EC 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıkıp, yolun sağındaki su kanalına düşerek, menfeze çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Ayhan Çömez ile Sezai Kısa’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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