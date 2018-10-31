Tekirdağ'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan E.K'nın ilçede olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren jandarma, şahsı Kızılpınar Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.