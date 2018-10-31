Tekirdağ'da terör operasyonu
Çerkezköy'de bir kişi terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan E.K'nın ilçede olduğunu belirledi.
Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren jandarma, şahsı Kızılpınar Mahallesi'nde yakaladı.
Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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