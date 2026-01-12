İSTANBUL 3°C / -2°C
Tekirdağ'da teyze cinayeti: Önce bıçakladı sonra evi ateşe verdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından bıçaklanmış halde ölü bulunan Binnaz Eriş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12 Ocak 2026 Pazartesi 11:06
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Binnaz Eriş'in yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eriş'in yeğeni İ.Ç. ile eşi C.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teyzesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli ve eşi adliyeye sevk edildi.

YERDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BİR KADIN CESEDİ BULUNMUŞTU

Hürriyet Mahallesi'nde 3 gün önce bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde bir kadın cesedi bulunmuştu.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Eriş'in kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile kocası C.Ç. gözaltına alınmış, zanlı İ.Ç. emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

İ.Ç.'nin evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı da aldığı, Eriş'i bıçakla öldürdükten sonra cesedini yakmak için evde yangın çıkardığı iddia edilmişti.

